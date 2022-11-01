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Строительная готовность эстакады через Волгоградский проспект на МСД составляет более 50%

Строительная готовность эстакады через Волгоградский проспект на МСД составляет более 50%

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Эстакада через Волгоградский проспект на южном участке МСД готова больше, чем наполовину. Длина развязки составит 1,5 километра, там будет по три полосы в каждом направлении.

После того, как движение по участку запустят, у жителей районов Печатники и Текстильщики появятся новые маршруты. А когда работы на бессветофорной магистрали завершатся полностью, то с севера на юго-восток столицы можно будет добраться за 40 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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