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Еще один участок Московского скоростного диаметра начнут строить в 2022 году – Бочкарев

Еще один участок Московского скоростного диаметра начнут строить в 2022 году – Бочкарев

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Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о начале строительства еще одного участка Московского скоростного диаметра (МСД). Новая дорога продублирует Каспийскую улицу от Павелецкого направления МЖД до Кантемировской улицы.

По словам заммэра, на данный момент заканчивается проектирование. В настоящее время в проект включены шесть путепроводов, один тоннель и мост. Уточняется, что они войдут в южный участок МСД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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