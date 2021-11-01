В Москве заявили о дефиците рабочих на стройках

На московских стройках не хватает рабочих. Дефицит в столичном правительстве оценили в 40%. Об этом заявил вице-мэр Андрей Бочкарев.

Роль тут сыграли пандемия и увеличение масштабов строительства с учетом программы реновации. Сотрудников не хватает даже после повышения зарплаты. По словам Бочкарева, раньше это было 30 тысяч рублей, а сейчас 50–60 тысяч. Но многие и за 80 работать не хотят, подчеркнули в мэрии.

Там готовят план по увеличению числа сотрудников без мигрантов. Зарплаты планируют еще поднять, рабочих нанимать более квалифицированных, но в меньшем количестве, чем раньше. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.