В столице выстроились очереди у окошек выдачи заказов ресторанов и кафе.

Общепит в столице по 7 ноября работает в особом режиме. Как в кафе в нерабочие дни

быстрее получать заказ навынос? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.