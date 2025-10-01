Житель московского ЖК "Метрополия" заявил, что никогда не торговал на парковке

Жители жилого комплекса "Метрополия" рассказали, что мужчина организовал торговую точку на своем парковочном месте на минус 2 этаже подземной парковки. Владелец машино-места отрицает факт торговли, утверждая, что установленные роллетные шкафы предназначены для личного пользования.

Управляющая компания провела проверку и не обнаружила признаков предпринимательской деятельности. Для дальнейшего разбирательства назначена новая проверка с участием полиции и представителей управы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.