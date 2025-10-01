УК проверила подземную парковку московского ЖК на наличие коммерческой деятельности

Жильцы сообщили о работе интернет-магазина на подземной парковке жилого комплекса в Южнопортовом районе. Управляющая компания проверила территорию и не выявила признаков коммерческой деятельности. В частности, было установлено, что шкафы, расположенные на минус втором этаже, соответствуют противопожарным нормам.

Очевидцы ранее утверждали, что видели покупателей, которые приезжают за одеждой и рыболовными снастями. Сам собственник заявил, что шкафы используются исключительно для хранения личных вещей, а коммерческой деятельности на территории московского паркинга он не ведет.

