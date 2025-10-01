Москвич организовал торговлю на подземной парковке в жилом комплексе

Москвич организовал небольшое предприятие по торговле на подземной парковке жилого комплекса в Южнопортовом районе.

Магазин расположен на минус втором этаже и предлагает рыболовные снасти, одежду и аксессуары. Покупателей предприниматель ищет через интернет.

Не все жильцы поддержали организацию торговли на территории комплекса. Законно ли вообще торговать на подземной парковке? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.