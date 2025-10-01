Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 11:30

Город

Москвич организовал торговлю на подземной парковке в жилом комплексе

Москвич организовал торговлю на подземной парковке в жилом комплексе

Зимние тарифы начали действовать на речном электротранспорте в Москве

Собянин: за 10 лет в Москве благоустроили около 450 транспортных узлов

Для проверки системы оповещения в Москве включат музыку с пением птиц

"Утро": скорость ветра в Москве составит 2–4 м/с 1 октября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 1 октября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 761 мм ртутного столба 1 октября

Тематический поезд к 80-летию атомной промышленности России запустили в столичном метро

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 51% 1 октября

Мотоциклист чуть не сбил пешеходов на Боровском шоссе

Москвич организовал небольшое предприятие по торговле на подземной парковке жилого комплекса в Южнопортовом районе.

Магазин расположен на минус втором этаже и предлагает рыболовные снасти, одежду и аксессуары. Покупателей предприниматель ищет через интернет.

Не все жильцы поддержали организацию торговли на территории комплекса. Законно ли вообще торговать на подземной парковке? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоМария РыбаковаИван ЕвдокимовРустам Шафиуллин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика