01 октября, 11:30Город
Москвич организовал торговлю на подземной парковке в жилом комплексе
Москвич организовал небольшое предприятие по торговле на подземной парковке жилого комплекса в Южнопортовом районе.
Магазин расположен на минус втором этаже и предлагает рыболовные снасти, одежду и аксессуары. Покупателей предприниматель ищет через интернет.
Не все жильцы поддержали организацию торговли на территории комплекса. Законно ли вообще торговать на подземной парковке? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.