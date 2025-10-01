Форма поиска по сайту

01 октября, 07:45

Город

Жители и гости столицы смогут посетить гастрономический фестиваль на Манежной площади

"Утро": температура воздуха в Москве составит 11 градусов 1 октября

Некоторые улицы в центре Москвы будут перекрыты для автомобилей 4 и 5 октября

Собянин: москвичи могут предложить идеи для развития кинопарка "Москино"

Московский речной электротранспорт перешел на зимние тарифы

Яркий рассвет запечатлели москвичи утром 1 октября

Поезд "Атом наш" запустили на Калужско-Рижской линии метро Москвы

Москва перешла на зимний режим из-за похолодания

Рекордное давление наблюдается в Москве третий день подряд

"Московский патруль": певицу из Калмыкии отправили под арест за нападение

Жители и гости столицы смогут посетить гастрономический фестиваль на Манежной площади 1 октября. Он проходит с 12:00 до 20:00.

В Строгине есть возможность попробовать себя в серфинге. Там работает профессиональный тренажер "Московская волна". Прийти можно с 10:00 до 18:00. На Маяковской улице состоится бесплатный тренинг по вокалу, игре на фортепиано и гитаре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

