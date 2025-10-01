Жители и гости столицы смогут посетить гастрономический фестиваль на Манежной площади 1 октября. Он проходит с 12:00 до 20:00.

В Строгине есть возможность попробовать себя в серфинге. Там работает профессиональный тренажер "Московская волна". Прийти можно с 10:00 до 18:00. На Маяковской улице состоится бесплатный тренинг по вокалу, игре на фортепиано и гитаре.

