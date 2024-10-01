Двадцать школ и детских садов построили в ТиНАО с начала года

С начала года в ТиНАО построили 20 школ и детских садов. При развитии районов работает принцип сбалансированной застройки, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

В новых учреждениях созданы все условия для всестороннего развития детей. Так, в детских садах сделали залы для музыкальных занятий и спорта, а также спальни, методические и медицинские кабинеты. В школах, в свою очередь, организовали современные классы.

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