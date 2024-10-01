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01 октября, 07:30

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День старшего поколения отметят в столице 1 октября

День старшего поколения отметят в столице 1 октября

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1 октября в столице отметят День старшего поколения. К празднику на Тверском бульваре и в Екатерининском парке открыли фотовыставки, где главными героями стали москвичи, для которых возраст – это не более чем цифра в паспорте. А единомышленников они нашли в центрах городского проекта "Московское долголетие".

Все центры московского долголетия оформлены по единому стандарту, в них открыто более 5,5 тысячи клубов по интересам, которые сформировали сами участники проекта, в том числе в сферах музыки, литературы, спорта, живописи и IT.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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