В Москве открылись осенние ярмарки выходного дня. Для удобства горожан все площадки расположены рядом со станциями метро.

Всего открыто больше 60 точек. На прилавках представлены продукты от фермеров из росийских регионов и стран ближнего зарубежья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

