На северо-востоке началась реконструкция Алтуфьевского пруда. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

На протяжении многих лет водоем остается любимым местом отдыха москвичей. Он находится возле парка-усадьбы "Алтуфьево". Специалисты очистят дно от ила, затем на водоеме обустроят две зоны биоплато. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.