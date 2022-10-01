Сезон фонтанов завершился в столице – Бирюков

Сезон фонтанов завершился в столице. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Их отключили до следующей весны. Рабочие приступили к консервации фонтанов. В течение этого месяца специалисты приведут в порядок сооружения: сольют воду, почистят чащи и скульптуры. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.