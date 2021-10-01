Международный фестиваль "Зодчество" открылся в Гостином дворе. В нем принимают участие делегации из почти 20 регионов России и зарубежья.

Москва за последние годы существенно преобразилась и интерес к вопросам архитектуры растет. Ей стали уделять больше внимания, причем как застройщики, так и сами жители.

В силах архитекторов и строителей сделать условия жизни людей комфортнее. Именно эти задачи и стоят перед участниками фестиваля.

Фестиваль проходится до 3 октября. Участники обменяются опытом и обсудят новые тенденции. Кроме того, свои достижения представят регионы страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.