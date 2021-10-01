В Москве завершился сезон фонтанов

Москвичи попрощались с городскими фонтанами. Их отключили до весны. А перед "зимней спячкой" сооружения помоют специальным раствором, затем комплексы со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защитят специальным конструкциями.

Сухие фонтаны закроют экранами, а плавающие – полностью демонтируют.

Сезон фонтанов традиционно начинается в конце апреля. В Москве сейчас насчитывается около 600 фонтанов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.