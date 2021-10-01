В Москве с начала года выявлено более 1,7 тыс ветхих объектов

В этом году Госинспекция по недвижимости проверила все районы Москвы. Обследовано полмиллиона объектов недвижимости.

В этом помогают и современные технологии, в том числе искусственный интеллект и квадрокоптеры. С их помощью обнаружено 5 тысяч нарушений, ликвидировано 500 тысяч квадратных метров самовольных построек.

Кроме того, специалисты выявили 1,7 тысячи ветхих объектов. Об этом рассказал начальник надзорного ведомства Владислав Овчинский. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.