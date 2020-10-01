Движение в центре Москвы частично перекрыли из‑за кинофестиваля

Движение в центре столицы частично перекрыто. Вечером там пройдет открытие Московского кинофестиваля.

До полуночи нельзя будет проехать по Большому Путинковскому переулку – от Нарышкинского проезда до Тверской улицы, а также по Малой Дмитровке – от Настасьинского переулка до Страстного бульвара.

До одной полосы ограничено движение на участке от Малого Путинковского переулка до Малой Дмитровки.

В эти же часы будет перекрыто движение 8 октября. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.