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01 сентября, 13:30

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На Московском медиафестивале прошел открытый диалог с участниками сообщества "Вызов"

На Московском медиафестивале прошел открытый диалог с участниками сообщества "Вызов"

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На Московском медиафестивале на ВДНХ прошел открытый диалог с участниками молодежного сообщества "Вызов". Гости мероприятия узнали о создании фильма "Удивительные приключения Маши и Миши в тяжелом машиностроении" и пообщались с главными героями.

Модератором диалога выступил исполнительный директор управления внешних проектов "Газпромбанка" Андрей Кандауров. В ходе обсуждения киноленты главные герои поделились впечатлениями от участия в проекте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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