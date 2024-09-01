На Московском медиафестивале прошел открытый диалог с участниками сообщества "Вызов"

На Московском медиафестивале на ВДНХ прошел открытый диалог с участниками молодежного сообщества "Вызов". Гости мероприятия узнали о создании фильма "Удивительные приключения Маши и Миши в тяжелом машиностроении" и пообщались с главными героями.

Модератором диалога выступил исполнительный директор управления внешних проектов "Газпромбанка" Андрей Кандауров. В ходе обсуждения киноленты главные герои поделились впечатлениями от участия в проекте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

