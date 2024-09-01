01 сентября, 11:15Город
Городской сервис "Узнай про ЖК" появится на "Авито Недвижимости"
Сервис оценки транспортной доступности столичных новостроек "Узнай про ЖК" от департамента транспорта Москвы появится на "Авито Недвижимости". Теперь на платформе можно будет узнать, как развивается транспортная инфраструктура в районе покупки будущего жилья.
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве на выставке "Станция Манеж. Московский транспорт 2030", которая проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.