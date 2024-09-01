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Новости

Новости

01 сентября, 11:15

Город

Городской сервис "Узнай про ЖК" появится на "Авито Недвижимости"

Городской сервис "Узнай про ЖК" появится на "Авито Недвижимости"

Более 20 галерей вошли в объединение "Выставочные залы Москвы"

График работы Московского зоопарка изменится с 1 сентября

Время работы московских центров долголетия увеличили

Проезд по Московской канатной дороге будет бесплатным для первоклассников 1 сентября

В Москве завершился самый культурный фестиваль лета

На Московском медиафестивале проходят мастер-классы по телевидению

Лекции о кино проводят на Московском медиафестивале на ВДНХ

Финал фестиваля "Московская A Cappella" проходит в амфитеатре "Зарядье"

Патриотические песни в поддержку бойцов СВО звучат в "Зарядье"

Сервис оценки транспортной доступности столичных новостроек "Узнай про ЖК" от департамента транспорта Москвы появится на "Авито Недвижимости". Теперь на платформе можно будет узнать, как развивается транспортная инфраструктура в районе покупки будущего жилья.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве на выставке "Станция Манеж. Московский транспорт 2030", которая проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоСтанислав Кулик
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