01 сентября, 09:30Город
График работы Московского зоопарка изменится с 1 сентября
График работы Московского зоопарка изменится с 1 сентября. Это связано с сокращением светового дня.
В зоосаде объяснили, что животные, активные в дневные часы, стали раньше ложиться спать и позже просыпаться. По этой причине зоопарк будет открыт для посетителей с 09:00 до 20:00.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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