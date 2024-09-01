График работы Московского зоопарка изменится с 1 сентября. Это связано с сокращением светового дня.

В зоосаде объяснили, что животные, активные в дневные часы, стали раньше ложиться спать и позже просыпаться. По этой причине зоопарк будет открыт для посетителей с 09:00 до 20:00.

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