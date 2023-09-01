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01 сентября, 16:00

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В Москве открыли 35 участков для выборов депутатов заксобраний новых регионов

В Москве открыли 35 участков для выборов депутатов заксобраний новых регионов

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В Москве открыли 35 экстерриториальных участков для выборов депутатов заксобраний новых регионов. Проголосовать могут жители ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, если в дни проведения выборов находятся в Москве.

Участки образованы избирательными комиссиями регионов. При наличии уважительных причин проголосовать можно и на дому.

Голосование продлится до 4 сентября включительно. Всего по России открыли 329 экстерриториальных участков, они работают в 81 регионе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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