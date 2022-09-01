Гимназия "Хорошкола" отпраздновала новоселье в Москве

Новоселье отпраздновала одна из самых современных школ Москвы "Хорошкола". Занятия у ребят из начальных классов начались в новом корпусе. Это 17,5 тысячи квадратных метров инновационного образовательного пространства.

Здесь детям предлагают необычный подход к обучению. Каждый ученик сам выбирает, что ему интересно. Ребята получат не только общие знания по предметам, но и жизненные навыки, так называемые soft skills. При этом уроки соответствуют федеральному стандарту.

Благодаря новому корпусу школа может принять 1 300 учеников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.