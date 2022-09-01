В МГУ открыли новые здания кампуса школы-интерната. Открытие вошло в программу празднования 270-тилетия университета.

На открытие приехал премьер-министр Михаил Мишустин. Он заглянул в столовую, чтобы поинтересоваться, чем именно и сколько раз в день кормят детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.