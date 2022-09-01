Власти Москвы рассказали о новых образовательных стандартах в школах

Новые школы и детские сады открыли в столице ко Дню знаний. Большое внимание там уделили обеспечению безопасности. Также с 1 сентября вступили в силу новые образовательные стандарты.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки Александр Молотков рассказал, что там изменилось, и как теперь будут оценивать успеваемость школьников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.