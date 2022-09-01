В районе Свиблово продолжилось благоустройство сквера

Район Свиблово продолжают приводить в порядок. Там завершаются работы по благоустройству сквера вдоль улицы Седова.

В проекте – альпийская горка, качели, современная детская площадка. Благоустройство проходит в рамках программы "Мой район". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.