Новые школы и детские сады открыли в столице ко Дню знаний. Большое внимание там уделили обеспечению безопасности.

Как это происходит, в интервью телеканалу рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки Александр Молотков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.