Новости последнего часа: новые школу и детский сад открыли на Шелепихинской набережной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые школу и детский сад открыли на Шелепихинской набережной, сообщил Сергей Собянин.

Россия настояла, чтобы в миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС были эксперты по баллистике, прокомментировал Сергей Лавров.

Объем производства игр и образовательного оборудования в Москве увеличился в шесть раз за полгода. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.