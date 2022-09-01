В ЦОДД прокомментировали организацию движения в столице 1 сентября. В Москве с утра – колоссальные заторы. Посоветовали воспользоваться общественным транспортом.

Как сообщили в ЦОДД, вечером 1 сентября будут большие заторы в 8–9 баллов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.