В будущем парке "Яуза" появится кафе на склоне. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Территориально кафе будет рядом с пересечением Широкой и Енисейской улиц. Его уже начали строить. Рабочие занялись стенами и кровлей. Совсем скоро павильон начнут остеклять. По проекту рядом с кафе обустроят большую террасу, у детей появится современная площадка с горками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.