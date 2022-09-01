Международный фестиваль экстремальных видов спорта откроется на ВДНХ 2 сентября

2 сентября на ВДНХ откроется международный фестиваль экстремальных видов спорта. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Он пройдет с 2 по 11 сентября и приурочен ко Дню города. В течение недели посетителей ждут показательные выступления и соревнования среди профессионалов и любителей.

Например, 3 сентября запланированы состязания по самокатному спорту в дисциплине Big Air. С 8 по 10 сентября пройдут скейтборд-баттл и открытые тренировки. 8 сентября будет ночной роллер-заезд. В нем примут участие несколько тысяч человек. Чтобы присоединиться, надо зарегистрироваться.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.