Все жилые дома и соцобъекты Москвы подготовили к отопительному сезону

Все жилые дома, школы, детские сады, административные и нежилые здания в Москве готовы к отопительному сезону. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

В общей сложности это 74 тысячи объектов. Подготовка к осенне-зимнему периоду началась в мае сразу после отключения отопления. За это время специалисты провели испытания теплосетей. Там, где было необходимо, отремонтировали теплостанции. Также подготовили ТЭЦ, котельные, водопроводные, газовые и электрические сети, протестировали все системы и оборудование, чтобы обеспечить их бесперебойную работу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.