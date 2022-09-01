Москвичей призвали пользоваться общественным транспортом в вечерний час пик

Чтобы избежать многокилометровые заторы в Москве, лучше воспользоваться общественным транспортом. В Москве с утра 1 сентября наблюдаются колоссальные заторы. Как сообщили в ЦОДД, ситуация вечером лучше не станет.

Какие трассы будут самыми загруженными? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.