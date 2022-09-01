Московская канатная дорога сделает бесплатным проезд для первоклассников 1 сентября

Подарок первоклассникам сделала Московская канатная дорога. 1 сентября они и их родители смогут прокатиться бесплатно.

Праздничная акция стартует в 13:00. Прогулку можно совершить со станции Лужники или Воробьевы горы, оформив в кассе билет на проезд в одну или в обе стороны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.