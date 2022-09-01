"Утро": движение в столице оценили в 3 балла

Трафик в столице оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 57 километров.

На Садовом кольце по внутренней стороне произошло столкновение микроавтобусов на пересечении с улицей Новокузнецкая. В оперативном порядке на место прибыл экипаж ДПС. Затруднение пока небольшое.

Растет затор на 33-м километре МКАД по внутренней стороне перед Варшавским шоссе. Левый ряд занимает неисправный легковой автомобиль. Длина затора – два километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.