Ностальгические фразы по школьным временам разместили на табло станций МЦД

Повторить правила русского языка ученики 1 сентября могли по дороге в школу. В честь Дня знаний шпаргалки появились на станциях МЦД. Их транслировали на табло между графиками прибытия поездов.

Так, на одной из станций пассажирам напомнили забавную школьную присказку, которая помогает запомнить слова-исключения – где после "Ц" пишется буква "Ы".

На других остановках появились также фразы ностальгии по школьным временам, например, "Достаем двойные листочки" и "Звонок для учителя". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.