Более 150 тысяч цветов высадят на острове Балчуг

Тюльпаны, крокусы, астры и флоксы высадят на острове Балчуг, всего более 150 тысяч цветов 60 разных видов. Клумбы расположат на четырех набережных острова, а самый большой цветник будет в Репинском сквере.

При формировании цветников проектировщики изучили архивные планы, чтобы сохранить сложившийся исторический облик этого пространства. Там можно будет увидеть как традиционные лилейники, васильки и пионы, так и злаковые растения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.