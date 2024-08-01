Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 августа

Канатная дорога заработала в парке развлечений "Орион" на ВДНХ

Мэр Москвы представил уникальный спецпроект к 85-летию ВДНХ

Герой России Антон Шкаплеров представил выставку космических фотографий

"Москва 2030": чем удивит самый масштабный форум-фестиваль этого лета

Строительные работы на съезде с МСД на Каширское шоссе завершат осенью 2024 года

Реставраторы восстановили павильон "Казахстан" на ВДНХ по архивным фотографиям

Собянин: ВДНХ станет одним из центров выставочной и конгрессной деятельности РФ

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО"

Новости часа: Сергей Собянин по поручению президента вручил орден Почета коллективу ВДНХ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 августа. ВДНХ отмечает 85-ый день рождения. В прошлом году территорию посетило рекордное число гостей – 35 миллионов.

Съезд с Московского скоростного диаметра на Каширское шоссе в сторону МКАД готов на 75%. Сейчас там строят эстакаду над железной дорогой. Этот проезд позволит разгрузить ближайшие улицы.

В РФ вернулись восемь граждан, которые были задержаны и находились в заключении в ряде стран НАТО. Обмен состоялся в аэропорту Анкары. Как сообщили в ФСБ РФ, это стало возможным благодаря планомерной работе компетентных государственных ведомств и зарубежных партнеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтранспортполитикавидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика