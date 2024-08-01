Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 августа. ВДНХ отмечает 85-ый день рождения. В прошлом году территорию посетило рекордное число гостей – 35 миллионов.

Съезд с Московского скоростного диаметра на Каширское шоссе в сторону МКАД готов на 75%. Сейчас там строят эстакаду над железной дорогой. Этот проезд позволит разгрузить ближайшие улицы.

В РФ вернулись восемь граждан, которые были задержаны и находились в заключении в ряде стран НАТО. Обмен состоялся в аэропорту Анкары. Как сообщили в ФСБ РФ, это стало возможным благодаря планомерной работе компетентных государственных ведомств и зарубежных партнеров.

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