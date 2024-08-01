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Новости

01 августа, 14:30

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Ландшафтные арт-объекты установили у столичных ЗАГСов

Ландшафтные арт-объекты установили у столичных ЗАГСов

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В рамках фестиваля "Лето в Москве. Сады и цветы" у шести дворцов бракосочетаний установили ландшафтные арт-объекты, высадили многолетние растения и кустарники. Для самого большого ЗАГСа Москвы – четвертого – такое обновление последовало за капитальным ремонтом.

Такой же декор появился у Шипиловского и Кутузовского дворцов бракосочетаний, в Южном Бутове, Таганском районе и ЗАГСе № 1. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоКсения ЧепенкоРоман Карлов
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