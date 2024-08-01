Ландшафтные арт-объекты установили у столичных ЗАГСов

В рамках фестиваля "Лето в Москве. Сады и цветы" у шести дворцов бракосочетаний установили ландшафтные арт-объекты, высадили многолетние растения и кустарники. Для самого большого ЗАГСа Москвы – четвертого – такое обновление последовало за капитальным ремонтом.

Такой же декор появился у Шипиловского и Кутузовского дворцов бракосочетаний, в Южном Бутове, Таганском районе и ЗАГСе № 1. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

