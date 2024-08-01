Открылся самый масштабный форум-фестиваль этого лета "Москва 2030"

В четверг, 1 августа, стартовал форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". На нем можно отследить, что уже сделали в столице и что только предстоит сделать до 2030 года.

Так, на нем показывают, какие детали раньше были в автобусах или как заряжают электробусы. Кроме того, на выставочной площадке находится большое количество симуляторов, в которых все желающие могут попробовать себя в роли машиниста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.