Благоустройство территории возле городского вокзала Окружная выполнено на 70%

Благоустройство территории возле московского городского вокзала Окружная выполнено на 70%. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Специалисты заменили асфальт на проезжей части, расширили тротуары и организовали парковки. Пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения. Кроме того, вдоль Локомотивного проезда появилось комфортное пространство для отдыха с лавочками и качелями.

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