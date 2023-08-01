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Благоустройство территории возле городского вокзала Окружная выполнено на 70%

Благоустройство территории возле городского вокзала Окружная выполнено на 70%

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Благоустройство территории возле московского городского вокзала Окружная выполнено на 70%. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Специалисты заменили асфальт на проезжей части, расширили тротуары и организовали парковки. Пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения. Кроме того, вдоль Локомотивного проезда появилось комфортное пространство для отдыха с лавочками и качелями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
городблагоустройствовидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
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