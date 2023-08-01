Режим работы Московского зоопарка изменился с 1 августа

С 1 августа Московский зоопарк перешел на новый график работы. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Открывается он в 07:30, но время работы сократилось на час. Теперь посетители должны покинуть зоопарк до 21:00. Войти же на территорию можно будет только до 20:00. Терминалы и дежурные кассы работают с 07:30 до 20:00. Кроме того, главный вход, а также вход у Детского зоопарка и у метро "Баррикадная" открыты до 20:00. При этом дополнительные входы закрывают для посетителей в 18:00.

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