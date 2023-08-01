Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:00

Город

Режим работы Московского зоопарка изменился с 1 августа

Режим работы Московского зоопарка изменился с 1 августа

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на Дмитровском шоссе

"Мой район. Обратная связь": территорию в пойме Яузы благоустроят в столице

"Мой район. Обратная связь": реконструкция прудов на территории парка "Битца" завершилась

"Мой район. Обратная связь": фасад дома на Садовой-Каретной улице отремонтируют в Москве

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": затор образовался на Волоколамском шоссе

Москвичам рассказали об ограничении движения в центре Москвы в связи с Ильиным днем

"Утро": движение транспорта затруднено на внешней стороне МКАД в районе 60-го километра

С 1 августа Московский зоопарк перешел на новый график работы. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Открывается он в 07:30, но время работы сократилось на час. Теперь посетители должны покинуть зоопарк до 21:00. Войти же на территорию можно будет только до 20:00. Терминалы и дежурные кассы работают с 07:30 до 20:00. Кроме того, главный вход, а также вход у Детского зоопарка и у метро "Баррикадная" открыты до 20:00. При этом дополнительные входы закрывают для посетителей в 18:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика