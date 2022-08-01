Собянин пригласил москвичей на празднование дня рождения ВДНХ 6-7 августа

День рождения ВДНХ отпразднуют в Москве 6-7 августа. Об этом в своем телеграмм-канале написал Сергей Собянин.

Для гостей готовят большое шоу, тематические экскурсии, мастер-классы и лекции, а также гастрономические сюрпризы. Ожидается выступление всадников Кремлевской школы верховой езды. Уникальную по замыслу и размаху Выставку достижений народного хозяйства открыли 83 года назад. Как написал мэр, в истории ВДНХ были и яркий расцвет, и почти полное забвение. В 2014-ом году началась масштабная программа возрождения. На сегодняшний день отреставрировали 26 объектов культурного наследия.