Необычная инсталляция появилась у кинотеатра "Ударник". Её установили в рамках фестиваля "Цветочный джем". Всего, чтобы возвести цветочные инсталляции на площадках, пришлось смонтировать 60 тонн металлоконструкций. На это ушло две недели строительства.

В Москву привезли 100 тысяч растений. Например, для создания эффекта ярких цветных пятен дизайнеры использовали вербену и плющелистную пеларгонию. А на стенах эффектно смотрится молочай. Бесперебойный полив растений обеспечивает многоуровневая система водопровода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.