Москва 24 обсудит актуальные городские темы на выставке "Город для каждого" в "Манеже"

На выставке "Город для каждого" в "Манеже" работает выездная студия канала Москва 24. Каждый день туда будут приходить интересные спикеры, которые представят на экспозиции градостроительные проекты.

1 августа в гостях у телеканала Москва 24 был руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Говорили о программе реновации, новых объектах для системы здравоохранения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.