Движение в центре Москвы ограничат 2 августа

В центре Москвы ограничат движение 2 августа. Об этом сообщил портал московского правительства.

На время проведения праздника "Ильин день на улице Ильинке" с 06:00 до 13:00 нельзя будет проехать на участке от Новой до Красной площади, в проезде между Ильинкой и Варваркой. Также на Васильевском спуске ограничения сохранят до 16:00 часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.