Входные павильоны обустроят в "Кусково"

В "Кусково" обустроят входные павильоны, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что всего таких павильонов будет 6, а седьмой предназначен для администрации.

Они будут установлены в рамках работ по реабилитации лесопарка и оформлены в зависимости от месторасположения. Например, павильон в зоне усадьбы Шереметевых оформят в классическом стиле, в природной части – в лесном.

Кроме того, там появятся веломаршруты с пунктами проката, беговые дорожки, а для детей оборудуют современные площадки.

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