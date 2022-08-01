Жителям столицы предложили угадать улицу на востоке Москвы

Москва 24 запустила рубрику "Вертолето". В ней телеканал загадывает зрителям столичные улицы, парки и скверы. На этот раз москвичам предлагают угадать проспект, названный в честь одного из маршалов. При этом до 1970-х годов это был проезд. Однако в настоящее время данный проспект является одной из главных магистралей на востоке города.

Его также называют заповедником столичной архитектуры из-за обилия построек разных времен.

Ответы можно присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24. Первый правильно ответивший телезритель получит приз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.