В Москве выполнили 70% работ по благоустройству Волоколамского шоссе. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. По его словам, основная задача – превратить эту дорогу в "шоссе комфортной пересадки".

Специалисты начали реконструировать водосточную сеть, обновят покрытие проезжей части и тротуаров, установят остановочные павильоны. В рамках проекта в этом районе появятся несколько десятков новых скамеек, около 70 велопарковок и шесть точек проката велосипедов.

Работы затронут не только Волоколамкое шоссе. Как сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы, обновят и прилегающую территорию, в том числе парки "Берег реки Сходня" и "Долина реки Химки". Там появятся пешеходные маршруты и зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.