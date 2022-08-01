Четыре моста через Москву-реку построят в районе Филевский парк

В районе Филевский парк построят четыре моста через Москву-реку, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Уточняется, что три из них будут автомобильными, а четвертый предназначен для пешеходов. Первый будет располагаться между улицей Мясищева и Нижними Мнёвниками, второй – на Новозаводской улице. Третий мост, протяженностью чуть больше 300 метров, соединит Новофилевский проезд и Шелепихинскую набережную.

Также в районе построят велопешеходный мост протяженностью 130 метров. Он свяжет парк "Фили" и Мневниковскую пойму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.