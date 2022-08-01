Сквер в Свиблове приведут в порядок по программе "Мой район"

Благоустройство продолжится в СВАО Москвы. В рамках программы "Мой район" приведут в порядок сквер в Свиблове. Работы проведут на улице Седова. После благоустройства москвичи получат удобные дорожки и зоны отдыха с качелями и лавочками. У детей появятся современные площадки.

Москвичи получат обновленный сквер к осени. Объект планируют сдать 30 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.